Clínica Boca a Boca de Leila Brandão ampliou instalações em Tomar

A Clínica Boca a Boca, na Rua Dr. João de Oliveira Casquilho, em Tomar, mais que duplicou as suas instalações para 250 metros quadrados. O espaço apresenta um ambiente diferenciado, com três salas com vista para um jardim interior e duas para o Castelo de Tomar, uma sala de recobro com música ambiente e uma outra para que os pacientes possam fazer a sua higiene oral com material fornecido pela clínica e, desta forma, se sintam em casa. A inauguração das obras decorreu na sexta-feira, 19 de Janeiro, pela gerente Leila Brandão.