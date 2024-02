Biblioteca de Tomar foi ao passado recriar memórias

O sarau cultural e etnográfico com o mote “Estórias de candeias às avessas” decorreu na noite de sexta-feira, 2 de Fevereiro, na Biblioteca Municipal de Tomar, para reviver memórias antigas. A iniciativa contou com a presença do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira que recriou os serões na aldeia à luz das candeias e cantou músicas temáticas.