Clássicos foram atracção no Pavilhão Municipal do Cartaxo

O evento Classic Auto Cartaxo foi um sucesso no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo, que recebeu automóveis clássicos, motas antigas e expositores com uma vasta oferta de peças para os automobilistas. A Associação dos Promotores de Eventos, do concelho de Caldas da Rainha, esteve na vanguarda do evento que decorreu este fim-de-semana, 3 e 4 de Fevereiro, com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo e a adesão de centenas de visitantes da região e não só.