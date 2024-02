Feira de São Matias em Abrantes até 25 de Fevereiro

A Feira de São Matias em Abrantes já começou no Aquapolis, em Rossio ao Sul do Tejo, e decorre até 25 de Fevereiro com equipamentos de diversão, espaços de venda a retalho, zona de restauração e bebidas. A feira conta também com a presença do Fórum Empresarial até 10 de Fevereiro, das 14h30 às 20h30. Manuel Valamatos, presidente da câmara de Abrantes, cumprimentou todos os comerciantes e empresários presentes na feira e destacou a importância do certame para a região, durante a inauguração, que conta com actuações musicais.