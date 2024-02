Jogo do quartão na Chamusca voltou a realizar-se em quarta-feira de cinzas

O Jogo do Quartão consiste em atirar um cântaro de barro a uma pessoa à escolha. Quem o deixar cair paga o valor do cântaro para a edição seguinte ou uma rodada de copos de vinho.

O Jogo do Quartão é uma tradição que se mantém na Chamusca e que acontece em quarta-feira de cinzas, prolongando a animação do Carnaval e proporcionando momentos de convívio entre diferentes gerações. O jogo consiste em atirar um cântaro de barro a uma pessoa à escolha e quem o deixar cair paga uma rodada de vinho ou o valor do cântaro para o ano seguinte. Na quarta-feira, 14 de Fevereiro, depois do conhecido “almoço do grelo”, no Grupo Dramático Musical, voltou-se a cumprir a tradição na Chamusca.