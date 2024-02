Gala do Desporto premiou atletas e colectividades de Torres Novas

Mais de 250 pessoas estiveram presentes na Gala do Desporto de Torres Novas, que decorreu no Teatro Vírginia, na noite de sexta-feira, 16 de Fevereiro.

A Gala do Desporto de Torres Novas premiou vários atletas e associações do concelho. A cerimónia contou com a presença de mais de 250 pessoas, entre elas Filipa Martins, atleta olímpica na modalidade de ginástica acrobática. Durante a gala houve ainda demonstrações de judo, jôdo e actuação do grupo musical Dénis Trio.

As categorias de atleta feminina e masculino do ano dividiram-se entre faixas etárias. Até aos 14 anos os vencedores foram Kayla Rosa e Martim Sequeira. João Nuno Batista e Rafaela Mendes foram os vencedores da categoria dos 15 aos 18 anos, seguidos por Paulo Vakulyuk e Maria Tomé na faixa etária entre os 19 e os 35 anos. Acima dos 36 anos Tetyana Vakulyuk e Gonçalo Neves foram os premiados.

Ana Oliveira foi considerada a atleta revelação do ano. Paulo Antunes levou o prémio de treinador do ano e a equipa sénior masculina do Clube de Natação de Torres Novas venceu o prémio “equipa do ano”. A Comissão de Festas Desporto e Lazer do Pedrogão foi premiada com o clube do ano. O prémio “dirigente do ano” foi atribuído a Tiago Sequeira.

No desporto escolar, o Agrupamento Gil Paes venceu a equipa do ano de desporto escolar, com a sua equipa de Boccia e viu ainda os seus alunos, Rita Valentim e Miguel Moita serem premiados com o prémio atleta do ano de desporto escolar, feminino e masculino, respetivamente.

A categoria mérito desportivo foi vencida por João Nuno Batista. Fernando Saldanha foi o vencedor do prémio “homenagem carreira/figura desportiva”.

Durante a gala foram ainda homenageados todos os campeões da cidade. Mia Miele, Madalena Martins, Rodrigo Martins, Afonso Inácio, Manuel Lobo, Equipa masculina clube de natação de torres novas, João Nuno Batista, Ricardo Batista, Tiago Fonseca, Maria Tomé, Joana Miranda, Ana Ramos, João Ferreira, Luís Moleiro, Adriano Correia, Rafaela Mendes, João Pires, equipa juvenil GAF (União desportiva e recreativa da Zona Alta - ginástica), Kayla Rosa, Rita Zeferino, Carlota Freitas, Cátia Carvalho, Ângelo Lobo, André Neves, Equipa de Triatlo Jovem (Pedrogão Triatlo), Guilherme Neves, Gonçalo Neves, Luís Cordeiro, Paulo Cesar, Axel Oliveira, Marcos Belchior, Evenly Oliveira, Bruno Alves, Micaela Filipa, Rui Alves e Ana Oliveira.