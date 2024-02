Vila Franca de Xira apresentou “Março Mês do Sável”

Em Março o sável frito com açorda de ovas é a estrela da campanha de gastronomia “Março Mês do Sável” em Vila Franca de Xira. A campanha deste ano foi apresentada sábado, 17 de Fevereiro, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria. O prato pode ser degustado em 32 restaurantes do concelho. A apresentação contou com um showcooking do chef Luís Machado e a actuação do Grupo de Marchas, Danças e Cantares Mulheres Avieiras da Póvoa de Santa Iria e o Rancho Típico Os Avieiros de Vila Franca de Xira.