Cantou-se o fado em Santarém por uma causa solidária

A Casa do Campino em Santarém recebeu uma grande noite de fados que teve como principal objectivo angariar fundos para a construção do complexo social da Associação dos Beirões no Ribatejo. A iniciativa contou com a presença de cerca de 170 pessoas. João Chora, fadista natural da Chamusca, acompanhado por Fernando Nani na viola-baixo e Fernando Silva na guitarra portuguesa, foi um dos protagonistas da noite. Sílvia Filipe, fadista e professora, também subiu ao palco, havendo ainda tempo para uma actuação de Cristina Santos, fadista de 57 anos, que canta o fado desde criança.