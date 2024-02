Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica criado no Hospital de Santarém

Grupo que constituiu o Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica do Hospital Distrital de Santarém tomou posse no dia 19 de Fevereiro.

O grupo dinamizador do recém-criado Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica do Hospital Distrital de Santarém (NEMC-HDS) tomou posse no dia 19 de Fevereiro, numa cerimónia que contou com a presença de Tânia Soares, presidente do Conselho de Enfermagem Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, e de Sónia Afonso, representante da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgico.

Na abertura da sessão, moderada por Ana Rita Maurício, enfermeira no Bloco Operatório do Hospital Distrital de Santarém, a presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, Tatiana Silvestre, felicitou a iniciativa, manifestando a certeza de que o núcleo agora criado “fará a diferença na ULS Lezíria”.

João Formiga, enfermeiro director, expressou o seu orgulho pela constituição do núcleo, agradeceu o facto de os elementos que o compõem terem aceitado o desafio lançado há alguns meses. “Só em grupo é que conseguimos congregar esforços e rumar a um foco em que sabemos que a missão é comum a todos”, mencionou, realçando a disponibilidade do conelho de administração da ULS Lezíria para colaborar naquilo que estiver ao seu alcance. Já Hugo de Sousa, vogal do conselho de administração, lembrou que agora o HDS está integrado na ULS Lezíria e que, por isso, a área de influência é mais vasta.

A presidente do Conselho de Enfermagem Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros e a representante da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgico destacaram a disponibilidade dos organismos que representam para prestar todo o apoio necessário à nova estrutura. No encerramento da sessão, a enfermeira Ana Paula Chaves, coordenadora do grupo dinamizador do NEMC-HDS, dirigiu uma palavra de agradecimento ao enfermeiro director pelo desafio lançado, assim como ao também recentemente criado Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação do HDS, que prestaram todo o apoio desde o início do processo.

FOTOS – HDS