Comunidade ucraniana de Santarém assinalou dois anos de guerra

A comunidade ucraniana assinalou este sábado, 24 de Fevereiro, os dois anos da invasão russa à Ucrânia, com uma concentração no Jardim da Liberdade, em Santarém. Seguiu-se uma marcha até à Praça do Município, onde vários participantes discursaram em ucraniano e em português, apelando à continuação do apoio ao seu país e agradecendo os contributos que Portugal e os portugueses têm dado para essa causa.



A presidente do núcleo de Santarém da Associação dos Ucranianos em Portugal, Tetyana Tarnavska, diz que há que continuar a acreditar numa vitória da Ucrânia e dos valores da liberdade e defende que os russos devem pagar a reconstrução da Ucrânia. O presidente e o vice-presidente da Câmara de Santarém e alguns quadros do município também marcaram presença para expressar a sua solidariedade para com a luta do povo ucraniano.