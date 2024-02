P&A Solicitadores já chegou ao Ribatejo

A P&A Solicitadores, com escritórios em Leiria (sede) e Aveiro, inaugurou um novo espaço na cidade do Cartaxo com cerca de 130 metros quadrados. A inauguração decorreu ao longo da manhã de sábado, 24 de Fevereiro, na presença de amigos e familiares de Rafael Parreira e Cláudio Alfaiate, solicitadores e fundadores da empresa. O escritório está localizado na Avenida Dr. Mestre Cid, edifício século XXI, e será coordenado por Cristiana Alexandre, solicitadora natural do Cartaxo.