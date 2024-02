NCN apresentou máquinas New Holland com a presença de especialistas da marca

A NCN Automóveis proporcionou aos seus clientes, profissionais da agricultura e prestadores de serviços, um dia dedicado as máquinas agrícolas, nomeadamente as máquinas de vindimar, olival/amendoal da New Holland. Durante o encontro, em Santarém, a 21 de Fevereiro, que decorreu num ambiente informal de convívio, foi servido um almoço volante.