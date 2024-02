Santarém Cup envolve um milhar de jovens futebolistas

A décima edição do torneio de futebol de formação Santarém Cup tem como padrinho André Almeida, ex-futebolista do Benfica que esteve presente durante a apresentação e sorteio da prova, que vai decorrer de 27 a 30 de Março. Durante quatro dias vão passar por Santarém cerca de mil atletas e 60 árbitros, para além de técnicos, dirigentes e muitos familiares dos jovens atletas. Na edição de 2024 vão estar presentes 68 equipas de 36 clubes de todo o país e ainda uma equipa francesa.



Os jogos vão ser disputados nos campos da Escola Agrária de Santarém, da Ribeira de Santarém, da Ex-Escola Prática de Cavalaria e do Moçarriense. Jaime Simões, Marta Melão, Hugo Tavares e Rafael Alcobia, todos ex-jogadores da Académica de Santarém, são os embaixadores do torneio. A apresentação do torneio Santarém Cup decorreu na tarde de 28 de Fevereiro no W Shopping.