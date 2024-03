Entrega de prémios Personalidade do Ano 2023 com centenas de convidados

O MIRANTE entregou esta quinta-feira os prémios Personalidade do Ano 2023 em várias áreas, desde o Desporto à Cultura, passando pelos prémios Vida, Excelência, Prestígio e Associativismo e Cidadania, além das distinções Personalidade do Ano e Personalidade do Ano Nacional, a 13 individualidades e entidades da região. A cerimónia decorreu no Convento de S. Francisco em Santarém, com centenas de convidados, entre políticos, autarcas, empresários, dirigentes associativos, profissionais de várias áreas desde a justiça à advocacia, e amigos de O MIRANTE que promove esta iniciativa desde 2004.