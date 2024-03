Novo aeroporto e celebrações de Abril marcaram discursos das Personalidades do Ano

A construção do futuro aeroporto no distrito de Santarém e as celebrações dos 50 anos da revolução de Abril marcaram os discursos dos premiados na gala de entrega dos prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE na tarde de quinta-feira, 29 de Fevereiro.

José Eduardo Carvalho, prémio Vida, lembrou a Carlos Brazão, representante dos promotores do novo aeroporto em Santarém, que a luta pela construção daquela infraestrutura "é uma luta difícil," mas lembrou que só com persistência e perseverança se conseguem "grandes feitos e grandes obras", defendendo a necessidade de este ser construído em Santarém.

Também Anabela Freitas, prémio prestígio, lembrou o desafio "emocionante e trabalhoso" que é promover a coesão territorial. "Não há investimento público que promova mais a coesão do nosso território que o novo aeroporto. É um investimento necessário. O país e a economia precisa de um novo aeroporto e se o vamos fazer que seja feito num local que promova essa coesão territorial", defendeu.

A celebração dos 50 anos do 25 de Abril mereceu destaque entre os discursos dos premiados. A juíza Albertina Pedroso, Personalidade do Ano, lembrou a intenção de abrir o Tribunal da Relação de Évora à comunidade e às escolas para celebrar a data. "Queremos mostrar o que de principal se alterou nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos", lembrou.

Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, Personalidade do Ano Nacional, lembrou uma principais conquistas da revolução que foi a criação de um Serviço Nacional de Saúde. "Sinto este prémio como sendo dedicado a todos os que precisam de cuidados de saúde", disse, destacando o papel que o SNS tem na coesão territorial e social.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE