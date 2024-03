Pedro Canavarro abre o livro da sua vida em documentário biográfico

Personalidade multifacetada, Pedro Canavarro fala sem assombros do seu passado, desde a homossexualidade à política, passando pela cultura, a família e a defesa do património.

A vida de Pedro Canavarro deu um filme. Ou melhor, inspirou o documentário biográfico “De Pedro as Memórias”, repartido por nove episódios que retratam outras tantas fases da vida do homem cosmopolita que acabou por retornar à apalaçada casa de família, em Santarém, quando, no início da década de 70, assumiu as suas tendências homossexuais e se divorciou, chocando familiares e amigos.