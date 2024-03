7º Festival do Cogumelo da Parreira vai decorrer até dia 3 de Março

Anualmente, o Festival do Cogumelo, organizado pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, é uma oportunidade para explorar, conhecer e aprofundar conhecimentos sobre a micologia, através de palestras, workshops, passeios micológicos e actividades informativas.

Na manhã de sábado, dia 2, decorreu o passeio micológico sob orientação de Marta Ferreira. O passeio ocorreu no Casal do Gavião onde é a sede da associação Observatório da Paisagem da Charneca.

As ofertas gastronómicas são variadas, mas sempre com foco no cogumelo, com variedade e inovação. A gastronomia local também terá destaque, com ‘chefs’ convidados e qualquer pessoa está convidada a mostrar os seus dotes culinários, bem como as crianças.

Com a colaboração das diversas associações e entidades da freguesia, a expectativa é que o evento contribua para o desenvolvimento económico local, promova a freguesia, concelho e região onde o cogumelo seja o centro das atenções.