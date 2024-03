Corrida das Lezírias juntou milhares de atletas em Vila Franca de Xira

O triatleta João Pereira, formado no Alhandra Sporting Club e que veste há vários anos a camisola do Sport Lisboa e Benfica, voltou a repetir o feito alcançado em 2022, vencendo os 15,5 quilómetros da 29ª Corrida das Lezírias, em Vila Franca de Xira, numa prova que se realizou na manhã de domingo, 3 de Março.

João Pereira bateu o recorde da prova, finalizando-a em 48 minutos e 48 segundos. Quatro minutos depois chegou o atleta João Pinto e pouco depois Victor Cerqueira. A atleta de marcha Ana Monteiro, natural da Póvoa de Santa Iria, foi a primeira mulher a cruzar a meta.

Na iniciativa, organizada pela Câmara de Vila Franca de Xira, participaram cerca de 2.500 pessoas. O evento desportivo contou com o formato habitual de três provas: a corrida de 15 quilómetros, que une a cidade e a Lezíria, a mini-corrida com cinco quilómetros, no Passeio Ribeirinho entre Vila Franca de Xira e Alhandra, e a corridinha para os mais pequenos, de 400 metros a 800 metros.