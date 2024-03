Escoteiros da Póvoa de Santa Iria celebraram aniversário

O Grupo de Escoteiros 257 da Póvoa de Santa Iria celebrou na manhã de sábado, 9 de Março, o seu oitavo aniversário com os olhos postos no futuro.

Mais de uma centena de escoteiros, de todas as idades, estiveram reunidos no polidesportivo do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria devido Às condições climatéricas que, mesmo assim, não impediram a festa. Aqui ficam algumas das imagens da cerimónia, que contou com a distinção de Inês Horta Santos, de Alverca, que recebeu a insígnia de "Escoteiro de Pátria", a mais alta distinção no desenvolvimento escotista jovem.