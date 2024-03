Alunos da Escola Profissional de Ourém participam em simulação de acto eleitoral

A Escola Profissional de Ourém simulou um acto eleitoral para sensibilizar os jovens para questões políticas e incentivá-los a colocarem em prática a sua cidadania, na sexta-feira, 8 de Março. A simulação do acto eleitoral contou com todos os elementos previstos pela legislação, incluindo o presidente, vice-presidente, secretário e escrutinadores da mesa eleitoral, com cadernos eleitorais, boletins de voto e uma urna para reproduzir a realidade. A iniciativa teve o objectivo de proporcionar uma experiência prática aos jovens para se prepararem para o futuro, contando com uma grande adesão por parte dos alunos.