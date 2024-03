Fótica tem a nova colecção KALEOS

Novidades em óculos no Centro de Torres Novas, mantendo o espírito inovador do fundador, Fernando Simões

Instalada desde 1951, na Rua Alexandre Herculano, em Torres Novas, em pleno centro histórico da cidade, a Fótica lançou este mês a nova colecção de óculos KALEOS, sempre com o mesmo espírito inovador, alegria e boa disposição que caracterizou toda a vida do seu fundador, Fernando Simões, agora representado e muito bem, pelos seus filhos e actuais gerentes da loja, Bruno Simões e Carlos Jorge Simões e com o apoio incondicional dos elementos da equipa, Ana Cristina, Susana e Jéssica.