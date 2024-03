Politécnico de Santarém é um exemplo da aproximação do ensino às empresas

Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IPS organiza pelo segundo ano consecutivo o Integra, um projecto diferenciado que envolve uma Feira de Emprego.

O Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém organiza pelo segundo ano consecutivo o Integra, um projecto diferenciado que envolve uma Feira de Emprego, conferências temáticas, a final do Concurso de Ideias DIGITUP, entre outras iniciativas.

O objectivo do evento, que se realiza ao longo do dia desta quarta-feira, 13 de Março, é proporcionar um ambiente dinâmico de interacção entre empresas parceiras e estudantes do politécnico, docentes e diplomados.

João Moutão, presidente do IPS, Sérgio Cardoso, director da Escola Superior de Gestão e Tecnologia, e João Leite, vice-presidente do município de Santarém, inauguraram a iniciativa destacando a necessidade de aproximar o ensino superior das empresas para ajudar ao desenvolvimento do tecido económico da região ribatejana.