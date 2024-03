Rota dos Templários no Médio Tejo para promover o território

A apresentação pública da Rota dos Templários no Médio Tejo decorreu na tarde de 13 de Março, no Convento de Cristo em Tomar. Uma nova oferta turística que abrange sete municípios (Abrantes, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sertã, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha) com experiências imersivas, nomeadamente a “Reconstituição do Cerco ao Castelo de Tomar” e uma visita virtual ao Castelo de Almourol. Ainda em desenvolvimento está uma experiência de vídeo mapping que vai retratar as lendas da Torre de Dornes e de Nossa Senhora do Pranto.

O objectivo do projecto é a promoção turística do território, melhorar a experiência de visitação dos monumentos templários mais emblemáticos e valorizar o património. O lançamento da Rota dos Templários contou com a presença do presidente da CIMT, Manuel Valamatos, o presidente da câmara municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, a directora do Convento de Cristo, Andreia Galvão, a vice-presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.