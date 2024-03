Já começaram as Festas de São José em Santarém

O Campo Infante da Câmara e a Casa do Campino acolhem mais uma edição das Festas de São José. De 15 a 19 de Março, Santarém celebra o seu padroeiro com um programa diversificado em que a gastronomia, a música e as tradições ribatejanas vão estar em destaque. Mas as gerações mais jovens não foram esquecidas, com espectáculos musicais e muitas diversões. A organização, a cargo do município, apresenta um conjunto de artistas de impacto nacional que pretende atrair milhares de pessoas.

O festival de sopas, as tradicionais tasquinhas e a praça das freguesias, onde as juntas de freguesia do concelho têm oportunidade de se reunir e partilhar sabores e diversos produtos gastronómicos, voltam a marcar presença. Na manhã de 19 de Março, feriado municipal, realizam-se as habituais celebrações religiosas em honra de São José, com missa e procissão desde a Sé Catedral ao Campo Infante da Câmara, local das actividades festivas. Nesse dia, o município vai distinguir diversas individualidades e instituições do concelho e realizar uma cerimónia de imposição de medalhas aos Bombeiros Sapadores de Santarém.