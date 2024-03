Unisana Hospitais: um novo grupo de saúde em Portugal que chegou a Santarém

Unisana Hospitais nasce com cinco unidades em Santarém, Almada, Torres Vedras e no Porto. Grupo aposta na proximidade e acessibilidade das comunidades e conta com a colaboração de mais de 360 médicos.

O sector de cuidados de saúde conta a partir de hoje, 15 de Março, como um novo grupo de saúde. A nova marca Unisana Hospitais reúne os investimentos realizados pela Atena Equity Partners e pela 3T Portugal, os quais incluem duas clínicas em Santarém, três hospitais localizados em Almada, Torres Vedras e Porto.

Em Santarém, onde foi apresentada pela primeira vez a marca, o grupo conta com duas clínicas: a Unisana Clínica de Santarém - Centro e a Unisana Clínica de Santarém - São Domingos. Com uma sala de bloco operatório e 21 salas de consulta, as duas unidades oferecem, em conjunto, consultas e exames de diversas especialidades, como pediatria, oftalmologia, ORL, vascular, ginecologia, urologia, dentária e psiquiatria, entre outras. Mantém um serviço de consulta aberta disponível das 8 às 21 horas, disponibilizando complementarmente análises clínicas, ecografia, exames de cardiologia e de pneumologia. Disponibiliza, também, check-ups e medicina no trabalho e exames de gastroenterologia (endoscopia e colonoscopia). A cirurgia de ambulatório encerra o leque de serviços que, por ora, são colocados ao dispor da população do Ribatejo.

No último ano, as unidades sob gestão do grupo Unisana Hospitais realizaram cerca de 130 mil consultas, 362 mil exames e cerca de cinco mil cirurgias, registando uma faturação agregada superior a 26 milhões de euros. O grupo apresenta, actualmente, uma capacidade instalada de 10 salas de bloco operatório, 79 gabinetes de consulta e 173 camas de internamento.

Eduardo Moniz, CEO da Unisana Hospitais, afirma que a Unisana pretende consolidar uma rede nacional, de identidade local, em colaboração e complementaridade com os sectores público, segurador e social, para levar cuidados de saúde de qualidade a um número crescente de portugueses. “Temos uma oferta alargada de cuidados de saúde hospitalar, desde consultas e exames até cirurgias e internamento, contando com uma equipa médica experiente e reconhecida nas suas áreas de especialidade”, refere.

A equipa da Unisana Hospitais conta com a colaboração de mais de 360 médicos, além de enfermeiros e outros profissionais de saúde dedicados. O grupo oferece uma vasta gama de cuidados de saúde de ambulatório, disponibilizando consultas, exames de diagnóstico e terapêutica das mais diversas especialidades médicas e cirúrgicas. Nas unidades hospitalares, disponibiliza ainda cuidados de saúde como atendimento urgente e atendimento permanente, para além de cirurgia e internamento.

Aposta na proximidade

A Unisana Hospitais está comprometida com uma prestação de cuidados de saúde à escala humana: próxima de seus clientes e familiar à comunidade, onde médicos e outros profissionais se possam identificar com uma maior personalização, colaborando com as entidades locais e com todos os stakeholders. A Unisana Hospitais defende valores como o profissionalismo, a empatia, a proximidade a colaboração e a acessibilidade.