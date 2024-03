Apresentação do livro “Mulheres Incomuns” dedicada a Conceição Zagalo

O livro “Mulheres Incomuns”, que apresenta doze mulheres com projectos e trajectos pessoais e profissionais muito diversos, foi apresentado na tarde de 16 de Março, na Biblioteca Municipal de Torres Novas. A sessão foi dedicada a Conceição Zagalo, natural de Riachos, concelho de Torres Novas, uma das mulheres retratadas na obra que recebeu várias homenagens com actuações. O evento foi marcado por momentos de partilha de Conceição Zagalo, que esteve sempre com um sorriso no rosto, demonstrando um grande entusiasmo e carinho por todos aqueles que encheram o auditório.

A partilha das histórias pessoais e profissionais das 12 mulheres retratadas no livro pretende “inspirar quem as lê a acreditar num futuro mais equitativo”, num mundo em que as mulheres possam ser livres, expressar a sua singularidade e ser vistas como exemplos de referência.

As 12 mulheres incomuns são descritas por doze mulheres que aceitaram o desafio de olharem para os seus percursos e aprenderem com eles, partilhando-os numa reflexão pessoal.