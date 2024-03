CAD da Póvoa de Santa Iria festejou 40.º aniversário

O Clube Académico de Desportos (CAD), na Póvoa de Santa Iria, comemorou 40 anos de vida.

A sessão solene de aniversário decorreu na segunda-feira, ao final da tarde, na sede do clube.

Na ocasião foram entregues as medalhas aos sócios com 25 anos de filiação e reconhecidos méritos desportivos e escolares dos jovens atletas do CAD.

O presidente da direcção, Paulo Barroca deixou uma mensagem aos sócios para que se interessem em assumir os destinos futuros do clube uma vez que “não se pode eternizar no cargo”.

