Inauguração do corredor ecológico do Almonda

O corredor ecológico do Almonda, que representa um investimento superior a 448 mil euros, foi inaugurado na tarde de 21 de Março, junto ao Açude do Moinho da Cova, em Torres Novas. O trajecto surge com o objectivo de preservar e valorizar o rio Almonda, “assumindo-o como um corredor estruturante que permita a conexão de vários locais do concelho”, destacou a autarquia.

Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, realçou a importância da intervenção para a melhoria do ambiente e da qualidade de vida da população que tem utilizado o caminho que antes estava “escondido”. “O rio Almonda, hoje, está mais à nossa disposição e, sobretudo, de uma forma limpa e transparente”, vincou.