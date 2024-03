Tomar vai ter mais 68 camas para estudantes do ensino superior

As obras de adaptação e reabilitação da Residência de Estudantes do Centro histórico de Tomar pretendem reabilitar todo o edifício, colmatando alguns problemas existentes, tornando-o mais eficiente e com melhores acessos a todos os andares, além de juntar 68 novas camas às 230 já existentes. O investimento total ronda os 2,3 milhões de euros.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, esteve presente no edifício juntamente com o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado, onde falaram sobre a importância de fixar os jovens à região, atraindo-os para o ensino superior e combater o problema do alojamento estudantil que afecta o país.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.