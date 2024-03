Allianz Portugal agarrou na enxada para limpar o exterior do Lar de Santo António em Santarém

O recinto exterior do Lar de Santo António, em Santarém, foi alvo de uma iniciativa organizada pela empresa Allianz Portugal levada a cabo pelo escritório comercial de Santarém com a sua equipa e mediadores. Em Dezembro de 2023, a empresa ofereceu presentes de Natal às crianças do lar. Na sequência da doação surgiu a ideia dos colaboradores da empresa limparem os canteiros do espaço exterior do lar, que aconteceu ao longo do dia 22 de Março. Pedro Garatugeiro, gerente do escritório comercial de Santarém, disse sentir orgulho por pertencer à equipa. Sandra Polho, directora técnica do lar, aproveitou para conversar com os colaboradores ao longo do dia e também para presenciar o trabalho feito.

