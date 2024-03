Ampliação e requalificação da Urgência de Abrantes já começou

Empreitada que visa melhorar as condições de funcionamento do serviço de urgência em Abrantes começou após a assinatura do acto de consignação que decorreu hoje, 25 de Março.

O acto de consignação da empreitada no Serviço de Urgência da Unidade Hospitalar de Abrantes que visa a ampliação e requalificação do espaço foi assinado hoje, 25 de Março, entre o presidente da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, e a empresa responsável Wikibuild. A obra, que ronda um investimento de 3,6 milhões de euros, iniciou-se de imediato para melhorar as condições de funcionamento para os utentes e profissionais de saúde, através da modernização e aumento do espaço em mais de 700 metros quadrados, bem como a criação de uma sala de pequena cirurgia e dois quartos de isolamento. Os trabalhos vão decorrer divididos em três fases durante cerca de 13 meses, sendo que a primeira está a decorrer na antiga Consulta Externa que se encontra desactivada, não causando constrangimentos aos utentes.