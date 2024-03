Atletas de todo o país nos 12 quilómetros de Salvaterra de Magos

Os Amigos da Corrida de Salvaterra organizaram a 22ª edição da corrida 12Km Salvaterra/Prova Professor António Lopes, a quarta Mini-corrida 5km Fernando José Andrade e a 16ª caminhada "Mexa-se como nós". Participaram no evento de domingo, 24 de Março, cerca de 900 atletas de todo o país. Luís Margarido, de 38 anos, pertencente ao Vitória Futebol Clube, de Setúbal, venceu com 40 minutos e 17 segundos a prova principal. A vitória da mini-corrida dos cinco quilómetros foi para Mário Almeida, do Atlético da Póvoa, da Póvoa de Varzim.