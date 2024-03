Festa da Sopa no Cartaxo mantém dinâmica graças ao esforço conjunto

O Agrupamento 1120 Cartaxo que está integrado no Corpo Nacional de Escutas organizou a 16ª edição da Festa da Sopa no Mercado Municipal do Cartaxo no dia 23 de Março. A edição deste ano teve à entrada do recinto um painel que identificava onde estavam disponíveis cada uma das sopas. “Esta festa em particular é um trabalho conjunto entre os escuteiros e os pais. São muitos pais que nos ajudam a organizar esta festa”, conta Carlos Gomes, 54 anos, chefe do agrupamento. A actual edição contou com aproximadamente 800 pessoas. Marcaram presença 46 restaurantes e estiveram para degustação dos presentes 47 sopas disponíveis. A sopas tradicionais como a sopa da pedra e a sopa de peixe foram algumas das servidas, mas houve espaço para novidades como o creme de berbigão e a sopa de atum.

