Festa do Vinho e da Vila em Alcanhões juntou toda a comunidade

A Festa do Vinho e da Vila em Alcanhões, freguesia do concelho de Santarém, terminou no dia 24 de Março, terceiro dia de festa na Casa das Colectividades. O evento que teve como ponto alto a rota das adegas, adquiriu uma nova dinâmica ao tornar-se em 2023 festa do vinho e da vila. A comissão de festas da vila, que foi constituída no ano passado, auxiliou na realização do evento que teve a duração de três dias. No dia 21 de Março celebrou-se 96 anos da elevação de Alcanhões a vila, sendo que a celebração do centenário já é um dos planos em vista.