Hoje é o último dia da Semana da Educação de Ourém

Semana da Educação em Ourém realiza-se até quarta-feira, 27 de Março, para melhorar a educação no concelho.

A terceira edição da Semana da Educação em Ourém está a decorrer até 27 de Março com o tema “Pessoas, Territórios e Identidades”. A iniciativa, promovida pelo município de Ourém, pretende melhorar e dinamizar o contexto educativo do concelho com uma programação dirigida a alunos, docentes, técnicos especializados e técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

A programação abordou diversos temas como o sucesso educativo no concelho, desenvolvimento infantil, problemas de comportamento na adolescência, desafios de crianças com perturbação do espectro de autismo nas escolas, educação para adultos, inteligência artificial, voluntariado e cidadania.