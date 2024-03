Milhares de pessoas esperadas na Semana Santa do Sardoal

Milhares de pessoas são esperadas no Sardoal para as celebrações religiosas da Semana Santa, tradição de grande envolvência comunitária e que resiste ao tempo unindo moradores e instituições do concelho na recriação de cenários de fé e cultura. A tradicional visita às igrejas e capelas ornamentadas do Sardoal, que decorreu na tarde desta quinta-feira, 28 de Março, marca o arranque da Semana Santa, que termina a 31 de Março, dia de Páscoa. Além do presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, e restante executivo municipal, marcaram presença nesta visita, entre outras personalidades, a vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas, o presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, Pedro Machado, e o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela. Miguel Borges sublinhou a importância da Semana Santa para o concelho do Sardoal.