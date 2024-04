Reabriu Intermarché da Quinta da Piedade

O Intermarché da Quinta da Piedade, Vila Franca de Xira, reabriu a 28 de Março e vai funcionar diariamente entre as 08h00 e as 21h00.

O Intermarché da Quinta da Piedade, Vila Franca de Xira, reabriu a 28 de Março e vai funcionar diariamente entre as 08h00 e as 21h00. O espaço moderno de 890 metros quadrados, tem uma frutaria renovada com produtos sempre frescos, uma peixaria com oferta variada, um bar/restaurante acolhedor e uma papelaria/tabacaria.