Tributo a Salgueiro Maia e exposição fotográfica marcam arranque das comemorações do 25 de Abril em Santarém

Cerca de uma centena de pessoas participaram no já tradicional tributo a Salgueiro Maia, em Santarém, esta quarta-feira, 3 de Abril, data em que se assinala 32 anos da morte do capitão de Abril, e marca o início das comemorações do 25 de Abril. No Jardim dos Cravos estiveram familiares e amigos de Salgueiro Maia, autarcas, antigos camaradas de armas e outras entidades. Depois do tributo seguiu-se a inauguração da exposição “25 de Abril de 1974 – Quinta-feira” com fotos de Alfredo Cunha, jornalista que fotografou a revolução no Largo do Carmo, em Lisboa.16 fotografias, uma delas uma gravura da imagem de Salgueiro Maia feita pelo artista Vhils, estão patentes no Jardim da República até 27 de Abril.