Emoção à passagem do Rally Raid Portugal em Salvaterra de Magos

O MIRANTE acompanhou a passagem do Rally Raid Portugal no ponto de interesse da Ribeira do Cocharro, no concelho de Salvaterra de Magos.

Salvaterra de Magos esteve ao rubro esta manhã de sexta-feira, 5 de Abril, com a passagem do Rally Raid Portugal pela Glória do Ribatejo, Cocharro e Granho. Famílias e amigos reuniram-se muito antes das oito da manhã no ponto de interesse da Ribeira do Cocharro para ver passar algumas das estrelas do Dakar. Os pilotos enfrentaram a etapa mais longa daquela que é a terceira prova do mundial de todo-o-terreno, com 374 quilómetros cronometrados no Ribatejo e Alto Alentejo. A terceira etapa terminou em Badajoz, Espanha.