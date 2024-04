JOM em Alverca inaugurou a 4 de Abril

Na cerimónia de inauguração Joaquim Oliveira Mendes, presidente da JOM, contou com a presença de várias individualidades, tais como, Luís Vasconcelos, responsável pelo gabinete para o Investimento e Economia da Câmara de Vila Franca de Xira e Joana Simões, membro do executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Para a JOM, uma marca de artigos para o lar, esta abertura representa um marco significativo no plano de expansão da JOM e reafirma o compromisso da empresa com a comunidade de Alverca e de todo o Ribatejo. A nova loja JOM em Alverca irá oferecer aos clientes uma experiência de compra moderna e inovadora, com uma vasta gama de produtos de qualidade para o lar, desde móveis até decoração, incluindo eletrodomésticos, artigos de cozinha e utilidades domésticas. Os clientes encontrarão uma grande variedade de opções para mobilar e decorar seus lares.

A JOM convida os ribatejanos a descobrirem as novidades, explorar os produtos e desfrutar de preços especiais.