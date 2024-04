ISLA Santarém celebrou 40 anos em fase de grande desenvolvimento

O ISLA Santarém celebrou 40 anos de actividade ao serviço da cidade e da região com uma sessão solene na manhã de sábado, 6 de Abril, no Convento de São Francisco, que contou com uma plateia repleta de professores, de alunos e familiares e de múltiplas personalidades, entre autarcas e representantes de diversas instituições.



Domingos Martinho, director do ISLA Santarém, destacou o crescimento que a instituição de ensino tem registado, não só a nível de cursos e do número de alunos, mas também de instalações. Na última década, o ISLA Santarém reforçou e diversificou de forma acentuada a sua oferta formativa, mais que quintuplicando o número de alunos, que este ano lectivo ultrapassou os 1500. Desses, 230 são estrangeiros. Uma realidade que foi também destacada pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.

A manhã foi de festa, com a entrega de lembranças a professores e colaboradores e de prémios e diplomas a dezenas de alunos. Não faltou também a estreia ao vivo do hino alusivo aos 40 anos do ISLA Santarém, criado pelos músicos Ricardo Gama e João Correia, que animaram a sessão. A manhã terminou com a actuação da IssóTuna – Tuna Académica do Ribatejo.