Investimentos em curso reflectem aposta da Câmara de Coruche em obras estruturantes e fundamentais

Os autarcas socialistas da Câmara de Coruche visitaram, no sábado, 6 de Abril, as principais obras municipais que estão a decorrer nas áreas da Habitação Social, Acção Social, Educação, Desporto, Mobilidade e Requalificação Paisagística, Desenvolvimento Económico, Empreendedorismo e também infraestruturação e pavimentação de arruamentos. A comitiva, liderada por Francisco Oliveira, visitou as obras de reabilitação do edificado e requalificação paisagística do espaço envolvente do Bairro da Liberdade, no Couço, que representa um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros na área da Habitação Social. Também a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Fajarda, que vai criar condições para 30 utentes, num investimento global de cerca de 2,7 milhões de euros na área da Acção Social foi visitada.

Em relação aos espaços verdes e à requalificação paisagística, foi visitada a empreitada de arranjos urbanísticos do planalto, um investimento de cerca de 400 mil euros que vai requalificar e ordenar os espaços verdes exteriores na envolvente da urbanização; e a empreitada de requalificação paisagista e mobilidade para todos na Calçadinha, que representa um investimento de aproximadamente 1,9 milhões de euros. Esta obra vai redefinir e requalificar o espaço público assim como criar áreas de lazer associadas a um percurso pedonal e a definição de uma zona de miradouro com vista sobre a lezíria e o rio Sorraia. Esta empreitada também vai requalificar a paisagem da encosta do Castelo, da Quinta do Lago e da Calçadinha, respeitando a memória dos lugares.

Na área da infraestruturação e pavimentação de arruamentos a Câmara de Coruche destacou a pavimentação da Rua da Serração, na Fajarda (investimento de cerca de 273 mil euros), assim como a Rua do Artesanato, no Valverde (investimento de cerca de 150 mil euros). Francisco Oliveira garantiu que em breve iniciam as pavimentações de arruamentos nas freguesias de Santana do Mato e Branca. Em relação ao desenvolvimento da economia e à captação de investimento, o município está a executar duas importantes empreitadas nomeadamente a Incubadora de Empresas que, com um investimento de um milhão de euros, vai criar condições para a fixação de empresas no concelho.

Além disso, será executado o pontão de ligação do Parque Empresarial do Sorraia à Zona Industrial do Monte da Barca criando uma ligação entre as duas principais áreas empresariais do concelho, num investimento de aproximadamente 460 mil euros. Segundo o presidente da Câmara de Coruche, a autarquia vai continuar a apostar na habitação, reabilitando o edifício da Rua Júlio Maria de Sousa, conhecido por Edifício das Corujas; concluir a reabilitação do edifício municipail na Rua Direita e iniciar o processo com vista à construção de nova habitação no Couço, em Santo Antonino e no Casal dos Ossos.

O autarca destaca também a reabilitação da Escola Secundária de Coruche e da EB 2,3 Dr. Armando Lizardo, também na vila, como prioridades. É intenção do município substituir alguns relvados sintéticos assim como ampliar o complexo de padel e ténis com a construção de dois novos campos de padel e um novo campo de ténis, uma empreitada que já está em curso. “Estes investimentos municipais em curso reflectem a aposta em obras estruturantes e fundamentais para todo o concelho, demonstrando a nossa preocupação com a realidade e as necessidades das freguesias. As obras e empreitadas respondem a um conjunto de compromissos já assumidos com o objectivo de, de forma sustentada e gradual, responder às necessidades da população”, sublinhou Francisco Oliveira.

FOTOS CM CORUCHE