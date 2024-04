Quarentões tiveram casa cheia no Festival do Bacalhau

Restaurantes e particulares tornaram possível o Festival do Bacalhau, em Pontével, com a doação dos mais diversos pratos de bacalhau, desde o Bacalhau à Gomes de Sá à Massada de Bacalhau. Os Quarentões, comissão organizadora das Festas de Pontével, organizaram o evento para conseguirem verba para as Festas em Honra de Nossa Senhora do Desterro, no primeiro fim-de-semana de Setembro, tendo ficado encarregues de cozinhar o Torricado de Bacalhau. O buffet juntou 214 pessoas na sede dos Quarentões.