Ana Miranda homenageada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto

A Faculdade de Letras da Universidade do Porto recebeu um conjunto de professores e escritores interessados na obra de Ana Miranda, que realizaram intervenções sobre a vasta e diversificada obra literária da autora de Musa Praguejadora, A Vida de Gregório de Matos, mas conhecido por Boca do Inferno. No primeiro painel intervieram Alexei Bueno, Vânia Chaves e Fátima Marinho com moderação de Arnaldo Saraiva.