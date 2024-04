Arte pública e instalação colaborativa assinalam 50 anos do 25 de Abril em Benavente

O município de Benavente começou a assinalar os 50 anos do 25 de Abril com arte. Na sexta-feira foram inaugurados os três murais, pintados por artistas convidados pela câmara.

Sob o mote da Liberdade Gonçalo Mar pintou um mural na Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia.

Joana Pitanga pintou a “Dona Liberdade” numa parede da escola Duarte Lopes, em Benavente.

João Massano compôs um painel contemporâneo no posto de electricidade da Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo, em Benavente.

Ao final da tarde o Foyer do Cineteatro de Benavente foi palco da inauguração da instalação colaborativa “Memórias Gravadas”.

A exposição é o resultado dos trabalhos desenvolvidos durante as Residências Artísticas, dinamizadas pela artista plástica Estela Baptista Costa no Espaço Gravurar.

As alunas da Universidade Sénior do município deram o seu testemunho sobre as vivências no Estado Novo e através de fotografias de infância partiram para a gravura.

