Ávinho começou com mais uma rota pelas adegas

Está inaugurada a 18ª edição da Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas, em Aveiras de Cima. Até domingo, os visitantes vão poder visitar as adegas que estarão de portas abertas para os receber e provar os vinhos produzidos pelos vitivinicultores da freguesia e servidos em caneca de barro. No evento, organizado pela Câmara de Azambuja, Junta de Aveiras de Cima e Associação Vila Museu do Vinho, estão contemplados ainda concertos, bailes, encontros de chefes e provas de vinho comentadas.