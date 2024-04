Exposição no Tribunal de Família e Menores em Santarém sobre maus-tratos na infância

O átrio do Tribunal de Família e Menores de Santarém tem em exibição durante quinze dias a exposição sobre os maus-tratos na infância com trabalhos de alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.

Uma exposição no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que se assinala em Abril, foi inaugurada na tarde de 15 de Abril no átrio do Tribunal de Família e Menores de Santarém. A mostra conta com trabalhos de alunos de duas turmas de artes visuais da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, como desenhos e colagens, e vai estar em exibição durante duas semanas. Os trabalhos tiveram orientação artística dos professores de desenho Natália Santos e Paulo Lalanda.