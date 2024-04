Presidentes de junta marcam presença no II Fórum das Freguesias em Freixianda

Iniciativa foi promovida pela ADIRN - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e pretende apoiar e apresentar estratégias de desenvolvimento local às aldeias do território de intervenção.

Dezenas de presidentes de juntas de freguesia dos concelhos de Ourém, Tomar, Torres Novas, Alcanena, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere estiveram presentes no segundo Fórum de Freguesias, realizado em Freixianda. A iniciativa é promovida pela ADIRN e tem como objectivos apoiar e desenvolver as aldeias locais do território abrangido pela associação.

Durante a sessão foram apresentados os apoios atribuídos no âmbito da Renovação de Aldeias do PDR2020, a Ficha LEADER 2030, os programas Aldeias Inteligentes e Aldeias Rurais do Ribatejo Norte e as acções de formação profissional a promover no território. No final, houve espaço para um momento de questões e partilha de opiniões entre vários dos presidentes de junta presentes.

