“Um Canto de Liberdade” evoca o 25 de Abril através da música

Espectáculo “Um Canto de Liberdade: O Musical ” na antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém retrata a vida em Portugal antes do 25 de Abril de 1974.

O espectáculo “Um Canto da Liberdade: O Musical” traça um retrato estimulante de como era a vida em Portugal antes do 25 de Abril de 1974, apresentando de forma encenada as perspectivas de jovens e de adultos. Com a participação de dezenas de figurantes e actores amadores que se inscreveram para participar, a produção tem também o objectivo de ilustrar a repressão e censura impostos pela ditadura e a realidade da guerra colonial que mobilizou centenas de milhares de jovens.

O musical, que tem encenação de Amauri Alves e Henrique Dias Alves e músicas de Flávio Medeiros, teve como palco a parada chaimite da antiga EPC na noite de 18 de Abril. Nos dias 19 e 21 de Abril seguem-se mais dois espectáculos no mesmo local.