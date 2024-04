AgroRibatejo comemora 70 anos em festa

A AgroRibatejo comemorou este sábado, 20 de Abril, 70 anos de existência com uma festa na Quinta do Freixo em Santarém, cidade onde a empresa tem a sua sede.

A AgroRibatejo comemorou este sábado, 20 de Abril, 70 anos de existência com uma festa na Quinta do Freixo em Santarém, cidade onde a empresa tem a sua sede. A festa juntou uma centena de pessoas, entre familiares, amigos, clientes, fornecedores e trabalhadores, dois dos quais, Manuel Picado e Joaquim Santos, foram homenageados numa altura em que entraram na reforma.

Gonçalo Eloy, administrador da empresa, enalteceu a dedição dos funcionários e a interacção com clientes e fornecedores. Salientou que lidera uma empresa exigente e lembrou a visão do pai, fundador da AgroRibatejo, já falecido, que vai ser homenageado pela AIP com uma medalha de ouro, segundo anunciou o presidente José Eduardo Carvalho.